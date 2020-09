Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de séance positif en vue avant la BCE Cercle Finance • 10/09/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Après un bond du CAC40 de 1,4% à 5043 points, les futures sur l'indice parisien augurent d'un gain de 0,3% vers 5060 points, dans l'attente de la conclusion de la réunion de la BCE et de la conférence de presse de Christine Lagarde, en début d'après-midi. 'Il sera difficile pour Mme Lagarde de réaliser des annonces aussi symboliques et importantes que M. Powell lors de Jackson Hole. La BCE ne fait que commencer sa revue stratégique et il est trop tôt pour faire des annonces', estimait Aurel BGC en début de semaine. 'Par contre, la présidente de la BCE sera attendue sur les modalités d'utilisation du PEPP et les projections économiques de ses équipes. La devise européenne devrait rester sensible à une présentation qui restera encore 'ultra-accommodante',' poursuivait le bureau d'études. Outre ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance ce jeudi de la production industrielle française en juillet, puis des prix à la production pour le mois d'août et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis. Sur le front des valeurs, Sanofi fait part de la publication, par le New England Journal of Medicine, de résultats finaux positifs de l'étude de phase I/IIa ayant évalué son BIVV001 chez des adultes atteints d'hémophilie A sévère. Casino indique que le conseil d'administration de GPA, sa filiale au Brésil, a approuvé le lancement d'une étude en vue de séparer son activité de cash and carry (Assaí) d'avec le reste de ses activités. Les opérateurs pourront aussi réagir aux résultats semestriels dévoilés par les laboratoires d'homéopathie Boiron, le fabricant d'automatismes pour le bâtiment Somfy et le distributeur d'aciers spéciaux Jacquet Metal.

