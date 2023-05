Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de séance plutôt atone en perspective information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 08:35









(CercleFinance.com) - En retrait de 0,1%, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture à peu près stable au lendemain d'un repli de l'indice-phare parisien de 0,2% à 7478 points, et alors que les discussions sur le plafond de la dette américaine continuent de dominer les esprits.



La réunion de lundi soir entre Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy n'a pas encore débouché sur un compromis dans ce dossier. 'Il ne reste que quelques jours pour trouver un accord', prévenait-on pourtant lundi matin chez Commerzbank.



Néanmoins, cette réunion semble avoir être constructive selon Deutsche Bank, rapportant des propos volontaristes tenus à la fois par le président de la Chambre des Représentants et par le locataire de la Maison Blanche à l'issue de leur rencontre.



En attendant d'en apprendre davantage sur ce dossier, les opérateurs devraient scruter ce mardi, les indices d'activité PMI composites (en estimation flash) pour le mois de mai, en Europe ce matin, puis aux Etats-Unis cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Société Générale -où Slawomir Krupa doit prendre les fonctions de directeur général ce jour- a fait part lundi soir de la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, par sa filiale de services de mobilité ALD.



Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale, nomination qui prendra effet le 1er juin. Jusqu'à cette date, la direction générale du groupe agroalimentaire sera assurée par Christophe Bonduelle, président du conseil d'administration.





