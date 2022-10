Marché: début de séance à peu près stable en perspective information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans la stabilité, au vu de futures sur le CAC40 qui grappillent environ 0,1% vers 5840 points, à la veille du rapport mensuel sur l'inflation américaine (prix à la consommation), donnée macroéconomique majeure de la semaine.



'Nous nous attendons à un nouveau chiffre soutenu pour l'inflation de base (+0,5% en glissement mensuel)', indiquaient lundi Tiffany Wilding, économiste nord-américaine, et Allison Boxer, économiste chez PIMCO.



'L'inflation sous-jacente supérieure à l'objectif de la banque centrale semble désormais plus ancrée, et bien que l'inflation globale soit toujours susceptible de se modérer à terme sur notre horizon cyclique, cela devrait prendre du temps', poursuivaient-elles.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs seront attentifs aux prix à la production pour le mois de septembre, cet après-midi, puis aux minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, dans la soirée.



De ce côté-ci de l'Atlantique, dans le courant de la matinée, doivent paraître les chiffres de la production industrielle dans la zone euro et au Royaume Uni, ainsi que le solde de la balance commerciale britannique, pour le mois d'août.



Dans l'actualité des valeurs, LVMH annonce avoir réalisé sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d'euros, en hausse de 28% en comparaison annuelle, dont une croissance organique de 20% (+19% sur le seul troisième trimestre).



Face aux blocages en France, TotalEnergies annonce inviter à une réunion de concertations et d'échanges, ce mercredi après-midi, les syndicats représentatifs aux bornes du Socle Social Commun et qui ne participent pas au mouvement de grève actuel.



Vicat annonce mettre à jour ses perspectives pour 2022 pour l'évolution récente de son activité, le cimentier anticipant désormais un EBITDA en 2022 en baisse par rapport à 2021 et qui devrait être au moins égal à celui de 2020.