Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de mois confiant sur des données positives Cercle Finance • 03/05/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - En dehors de Londres qui reste portes closes, les Bourses européennes commencent le mois de mai plutôt de bonne humeur (+0,5% à Francfort, +0,3% à Paris), encouragées par des données macroéconomiques de bonne facture. L'expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en avril, selon IHS Markit dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 62,9 le mois dernier, contre 63,3 en estimation 'flash' et 62,5 en mars. Autre bonne nouvelle, le volume des ventes au détail en Allemagne a augmenté de 7,7% en mars par rapport à février, et a 'maintenant compensé environ les deux tiers de la crise subie en décembre et janvier', d'après Commerzbank. 'Ceci montre une fois de plus la rapidité avec laquelle l'activité économique reprend après un assouplissement des restrictions', estime la banque allemande, qui anticipe donc une 'reprise notable de l'économie allemande au deuxième trimestre'. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, dans les prochains jours, des indices PMI composites, de la production industrielle et de la balance commerciale en France et en Allemagne pour mars, ainsi que du rapport sur l'emploi américain pour avril. Sur le front des résultats d'entreprises, doivent publier cette semaine des groupes comme Solvay, Deutsche Post, AB InBev, Société Générale, Volkswagen, ArcelorMittal, ING et Siemens en Europe, ou encore Pfizer, DuPont, GM et ViacomCBS aux Etats-Unis. En attendant, Siemens Healthineers gagne près de 2% à Francfort, le groupe de technologies pour la santé ayant fait état d'une hausse de 8% de son bénéfice net trimestriel, porté notamment par une forte demande pour ses tests antigéniques rapides contre la Covid. A Amsterdam, KPN lâche près de 4%, après le rejet par l'opérateur télécoms de deux propositions non sollicitées distinctes pour une prise de contrôle du groupe, provenant de EQT/Stonepeak d'une part et de KKR d'autre part.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.