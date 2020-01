Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de journée sans grand changement à Paris Cercle Finance • 15/01/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche sans grand changement en ce début de journée, les investisseurs attendant la signature officielle de l'accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. En effet, la signature, cet après-midi à la Maison Blanche, de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin devrait contribuer à abaisser davantage le niveau d'inquiétude des investisseurs et à entériner pour de bon le retour de la confiance sur les marchés. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 reste sur le niveau des 6.040 points. Les économistes préviennent toutefois que des tensions devraient subsister entre les États-Unis et la Chine après l'accord, et ce dès l'ouverture des négociations ayant trait à la 'phase 2' du protocole. 'Nous pensons que ces discussions risquent de se révéler encore plus complexes et qu'il n'existe que 50% de chances pour qu'un accord définitif soit conclu d'ici à l'élection présidentielle américaine, avertit ce matin Danske Bank. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sortis d'une phase d'escalade dans les tensions commerciales pour entrer dans une période de désescalade.' Du côté des statistiques, en décembre 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France accélère à +0,4% sur un mois, après +0,1% en novembre, selon l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix augmentent de 0,3% en décembre, après +0,2% en novembre. Les prix à la consommation au Royaume Uni ont pour leur part augmenté à un rythme annuel de 1,3% en décembre 2019, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). Du côté des changes, l'euro est stable à 1,1130 dollar. Le Brent, pour sa part, recule de -0,3%, à 64,25 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Vinci Energies fait part de l'acquisition d'Appex, société française pionnière en matière de conseil et d'intégration de solutions de gestion de la data et d'Intelligence Artificielle (IA), ce qui permettra d'enrichir l'offre Data Analytics de sa marque Axians en France. Total indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a chuté à 30,2 dollars par tonne au dernier trimestre 2019, contre 47,4 dollars au trimestre précédent et 40,8 dollars un an auparavant. GL events a annoncé hier soir avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 1,173 milliard d'euros en 2019, en croissance de 12,7%. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus s'affichent à 323,3 millions d'euros. C'est 19,4% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Autre bonne nouvelle : sur l'ensemble de l'année, les trois pôles du groupe (Live, Exhibitions et Venues) sont en croissance.

