Marché: début de dernière séance en retrait en perspective

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture en berne pour cette dernière séance de l'année, au vu de futures sur le CAC40 en retrait d'environ 0,4% vers 7135 points, au lendemain d'un léger repli de l'autre côté de l'Atlantique (autour de -0,2% sur le Dow Jones et le Nasdaq).



'Une progression en début de séance s'est essoufflée à la clôture. Les volumes de transactions ont diminué au plus bas de 2021 cette semaine, car une grande partie de Wall Street a prolongé sa pause des fêtes', explique Wells Fargo.



La banque californienne souligne néanmoins que si le S&P 500 a reculé de 0,3% jeudi, il a atteint la veille son 70e plus haut historique de l'année 2021, soit le deuxième record annuel de son histoire derrière 1995 (77).



Cette dernière séance de l'année s'annonce assez calme à Paris, d'autant qu'elle arrivera, comme tous les ans, à son terme vers 14h00. Pour l'heure, le CAC40 affiche un gain d'un peu plus de 29% depuis le début de 2021.



Du côté des valeurs, Vinci fait part d'une prochaine émission d'actions nouvelles réservée aux salariés en France dans le cadre de son plan d'épargne, émission qui interviendra à l'issue d'une période de souscription qui se déroulera du 1er janvier au 30 avril 2022.



La société de tests de diagnostic rapide Biosynex annonce qu'à l'issue de la période d'exercice de ses BSAR attribués le 23 juin 2020, 8.685.927 BSAR ont été exercés (soit 95% du total), entrainant la création de 377.649 actions nouvelles au prix de 10 euros.





