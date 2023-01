Marché: début d'une semaine riche sur des gains timides information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 11:24

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent sur des gains timides (+0,1% à Londres et à Paris, +0,2% à Francfort) une semaine qui s'annonce riche tant sur le front macroéconomique que sur celui des publications trimestrielles d'entreprises.



'Les marchés aiment voir le verre à moitié plein et semblent de plus en plus se satisfaire du ralentissement de l'inflation et de la perspective de voir la politique monétaire américaine devenir moins restrictive', note Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



'Nous serons attentifs du côté de la BCE aux interventions de deux membres de l'institution, ainsi qu'à trois interventions de Christine Lagarde cette semaine, avant la décision de politique monétaire attendue le 2 février', ajoute le professionnel.



Sur le front des statistiques européennes de la semaine, doivent notamment paraitre les indices PMI de S&P Global en estimation flash, ainsi que les indices de climat des affaires en France (Insee) et en Allemagne (Ifo) pour le mois en cours.



De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus les indicateurs avancés du Conference Board cet après-midi, puis une première estimation du PIB des Etats-Unis au titre du dernier trimestre 2022, ou encore les revenus et dépenses des ménages pour décembre.



Surtout, les investisseurs prendront connaissance de nombreuses publications de résultats, avec par exemple ASML, LVMH, Nokia et STMicro en Europe, ou encore 3M, Microsoft, Verizon, IBM, Tesla, Intel et Chevron aux Etats-Unis.



En attendant, Nokia gagne près de 2% à Helsinki, après un nouvel accord de licence croisée à l'amiable avec Samsung, portant sur la 5G et sur d'autres technologies, suite à l'expiration de leur accord précédent fin 2022.



A Madrid, BBVA gagne aussi près de 2% sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire espagnol, avec un objectif de cours rehaussé de 7,65 à 7,85 euros.