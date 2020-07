Marché : début d'une semaine chargée dans le vert

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans le vert (+0,8% à Londres et à Francfort, +0,4% à Paris) une semaine qui devrait être dominée par le début de la saison des résultats aux Etats-Unis, qui aideront à jauger l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises.

Sont ainsi attendus les comptes de deuxième trimestre des banques JP Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs et Bank of America, ainsi que ceux de l'assureur UnitedHealth, du groupe de santé Johnson & Johnson et du conglomérat industriel Honeywell.

Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les jours prochains verront notamment la parution de nombreuses données américaines, dont l'inflation, la production industrielle et les ventes de détail pour le mois de juin.

De ce côté de l'Atlantique, sont attendus cette semaine, entre autres, l'indice ZEW en Allemagne, les chiffres de l'inflation dans les grands pays européens et dans la zone euro, et surtout la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE.

'Christine Lagarde pourrait indiquer que la 'grande revue de la stratégie' de la BCE est relancée, avec comme objectif de se terminer mi-2021', prévient-on à ce sujet chez le bureau d'études Aurel BGC.

Pour l'heure, G4S s'envole de plus de 9% à Londres, le prestataire de services de sécurité indiquant s'attendre à publier pour les six premiers mois de l'année un PBITA ajusté et des résultats sous-jacents 'significativement supérieurs' aux consensus.

AkzoNobel s'adjuge plus de 3% à Amsterdam, suite à la publication par le chimiste de ses résultats préliminaires du deuxième trimestre, marqués par une amélioration de sa marge de profit opérationnel ajusté 'hors coûts non alloués'.

Alfa Laval gagne plus de 4% sur l'OMX, sur fond de lancement par le groupe suédois d'ingénierie d'une OPA amicale sur Neles, groupe finlandais spécialisé dans le contrôle des débits, pour plus de 1,7 milliard d'euros.