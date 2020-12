Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début d'une semaine chargée dans l'optimisme Cercle Finance • 14/12/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine en confiance (+0,4% à Londres, +0,9% à Francfort et à Paris), dans l'expectative de nombreuses statistiques prévues dans les jours à venir, ainsi que de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Cette semaine verra la publication, entre autres, des PMI préliminaires, des indices du climat des affaires en France et en Allemagne pour décembre, ou encore des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni. Aux Etats-Unis, doivent paraitre dans les prochains jours la production industrielle, les ventes de détail, la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour novembre, ainsi que les conclusions de la réunion du FOMC. 'Les investisseurs seront surtout sensibles à la décision de la banque centrale américaine, qui devrait annoncer de nouvelles mesures pour soutenir l'économie, notamment en augmentant ses achats sur la partie longue de la courbe des taux', indique Aurel BGC. 'Techniquement, à la différence de la BCE, le Fed n'a pas de limite sur le montant, la durée et le rythme de ses achats. Mais Jerome Powell pourrait indiquer que la banque centrale pourrait être 'plus présente' pour faire face aux risques économiques', poursuit-il. Pour l'heure, on notera que la production industrielle de la zone euro a augmenté de 2,1% en octobre en rythme séquentiel, selon les estimations d'Eurostat, après une hausse de 0,1% en septembre (révisée de -0,4% en première lecture). Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca lâche près de 5% à Londres, après l'annonce par le laboratoire qu'il allait racheter la société biopharmaceutique américaine Alexion pour un montant de l'ordre de 39 milliards de dollars. Vivendi gagne plus de 1% à Paris, suite à son entrée en négociations exclusives avec l'allemand Gruner + Jahr en vue du rachat de 100% du capital du groupe de presse français Prisma Media, qui détient notamment les titres Voici et Géo.

