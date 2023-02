Marché: début d'une embellie ou scénario adverse ? information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter quasiment à l'équilibre mardi matin sur fond de rotation vers les cycliques aux dépends des valeurs les plus défensives de la cote.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - recule de 13 points à 7292,5 points, laissant entrevoir une note de faiblesse à l'ouverture.



Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un gain de 1,5%, à 7295 points, une performance qui lui a permis d'effacer une bonne partie du lourd recul essuyé vendredi (-1,8%).



Les secteurs les plus dépendants des cycles économiques sont revenus en grâce hier, au détriment de la santé, des services aux collectivités et de la consommation de base.



'Ce type de rotation correspond à ce que nous nous attendons à observer lorsque les marchés anticipent une pause dans le resserrement monétaire opéré par les grands banques centrales', rappellent les analystes de Danske Bank.



'Cela s'inscrit également en ligne avec notre stratégie, car nous pensons que le durcissement des banques centrales est dans une large mesure derrière nous maintenant', ajoute la banque danoise.



La Bourse de New York a également démarré la semaine par une séance de progression modeste, soutenue elle aussi par les secteurs les plus sensibles à la conjoncture.



Les valeurs liées à la consommation non-essentielle, à l'industrie et à la technologie ont ainsi soutenu le Dow et le Nasdaq, qui reprenaient respectivement 0,2% et 0,6% au coup de cloche final.



La question qui se pose maintenant pour les investisseurs est de savoir si le mouvement de pause des dernières semaines n'était que passager ou s'il risque de se prolonger.



Si le redressement de la veille suggère dans une certaine mesure un regain d'optimisme sur la croissance, les récents atermoiements du marché témoignent d'une certaine fatigue après la forte hausse du début d'année.



Depuis quelques semaines, les anticipations portant sur le taux final de la Fed n'ont cessé de croître pour se situer désormais à près de 5,4%, contre encore seulement 5% le mois dernier.



Dans ce contexte, les investisseurs surveilleront avec attention les statistiques prévues aujourd'hui, à commencer par les chiffres des prix à la consommation en France, qui pourraient bien montrer une accélération de l'inflation au mois de février.



Si l'inflation énergétique semble avoir passé son pic, ce n'est pas le cas des autres composantes de la statistique.



L'indice de confiance des consommateurs américains, publié par le Conférence Board, devrait quant à lui ressortir en hausse cet après-midi, illustrant la résistance du moral des ménages aux Etats-Unis.



Les prochaines séances s'annoncent donc déterminantes: le CAC peut soit poursuivre son redressement au-delà des 7300 points, soit reprendre sa consolidation en direction des 7150 points.



D'après les chartistes, une telle configuration ne manquerait pas d'entraîner l'indice phare vers ses anciens supports des 7105, puis 7050 points.