Marché : de nombreux indicateurs au menu du jour

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer en légère hausse jeudi matin avant la publication de plusieurs indicateurs de premier plan en zone euro et aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat à terme - livraison août - sur l'indice CAC 40 s'octroie une progression de 16 points à 4971,5 points, augurant d'une poursuite du mouvement haussier de la veille. Les investisseurs surveilleront plusieurs statistiques de premier plan aujourd'hui, à commencer par les derniers chiffres de l'emploi en zone euro et le produit intérieur brut (PIB) de deuxième trimestre de l'Allemagne, attendus dans la matinée. Autre rendez-vous important, la publication - en début d'après-midi - de la première estimation du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre. Les économistes envisagent une chute de 35% de l'activité en rythme annualisé sur le trimestre écoulé. 'Les marchés ont toutefois largement intégré la perspective de chiffres désastreux du PIB pour le deuxième trimestre et accorderont davantage d'importance au scénario de reprise qui se dessine en ce début de troisième trimestre', explique-t-on chez Danske Bank. La cote n'en reste pas moins animée par de nombreuses publications de résultats, à Paris comme dans le reste de l'Europe. Plusieurs ténors de la trempe de Nestlé, Shell, Total, ABInBev et Volkswagen doivent publier leurs comptes ce matin. La saison des trimestriels se poursuivra également à Wall Street, avec les annonces très attendues d'Alphabet, Amazon, Facebook et Apple, prévues, elles, plus tard dans la soirée. Hier, Wall Street avait été séduit par le communiqué final de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a maintenu sans surprise son approche '100% dovish' (biais accommodant). Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait plus de 0,6%, tandis que le Nasdaq engrangeait près de 1,4%. L'optimisme a été dopé par la Fed, qui prévoit de maintenir ses taux zéro 'jusqu'à ce que l'économie américaine retrouve sa santé initiale'. Le marché ne prévoit pas de normalisation de sa politique avant un horizon 2023.

