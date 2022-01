Marché: de légers reculs avant la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes font face à un léger vent contraire ce matin: Paris cède 0,3% tandis que Londres et Francfort lâchent un peu moins de 0,1%, à la veille du coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre.



Hier, les investisseurs ont réservé un accueil plutôt favorable aux derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont montré une nette décélération de la hausse des prix à la consommation au mois de décembre.



Chez Aurel BGC, on estime que les chiffres de l'inflation sont finalement 'proches des attentes du consensus' mais que leur lecture dans le détail 'n'est pas rassurante'. Les analystes craignent d'ailleurs que la promesse d'un recul de l'inflation à la mi-2022 formulée par Jerome Powell ne s'avère 'intenable'.



A compter de demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels des entreprises pour savoir si les valorisations élevées des marchés d'actions sont justifiées, avec les publications de JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo, qui donnent habituellement le coup d'envoi de la saison des résultats.



La journée de demain sera également riche en indicateurs économiques Outre-Atlantique, avec une ribambelle de statistiques au menu dont les ventes de détail, les prix à l'importation, la production industrielle et la confiance des consommateurs du Michigan.



En attendant, les intervenants prendront connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage et des prix à la production industrielle qui permettront d'en savoir plus sur le marché du travail et l'inflation, deux facteurs suivis de près par la Fed.



Dans l'actualité des valeurs européennes, AstraZeneca indique que des résultats positifs sur son vaccin Covid, le Vaxzevria, plaident pour son utilisation en tant que 3e dose. Ainsi, Vaxzevria augmenterait la réponse immunitaire aux variants bêta, delta, alpha et gamma, ainsi qu'au variant Omicron.



Le laboratoire anglo-suédois a également annoncé la signature d'un accord de collaboration avec Scorpion Therapeutics afin de découvrir, développer et commercialiser des médicaments de précision contre des protéines cancéreuses jusqu'alors difficiles à cibler.



Enfin, Nokia a été sélectionné par WINDTRE, société italienne de télécommunications, afin de déployer un nouveau réseau optique haute performance dans le pays supportant le trafic de toute l'Italie et répondant à la demande croissance de connectivité ultra-rapide.