Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: de légers gains malgré un piètre indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes parviennent à se hisser timidement dans le vert (+0,1% à Londres et à Paris, stabilité à Francfort), en dépit d'un indice Ifo traduisant un assombrissement continu du climat des affaires en Allemagne, première économie du continent.



Paru en milieu de matinée, cet indice est en effet tombé à 87,3 ce mois-ci, contre 88,6 en juin, marquant ainsi sa troisième chute consécutive qui reflète à la fois une situation actuelle et des perspectives plus faibles pour les entreprises allemandes.



'Malgré la faiblesse des récentes enquêtes d'activité pour l'Allemagne et la zone euro dans son ensemble, une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la BCE jeudi, à 3,75%, est une affaire conclue', réagit Capital Economics.



'À la marge, cela pourrait renforcer les arguments en faveur des décideurs politiques en soulignant que la trajectoire future des taux dépendra des données', tempère-t-il, prévoyant néanmoins toujours une dernière hausse en septembre, à 4,0%.



Dans l'actualité des valeurs, Unilever s'adjuge 5% à Londres, le groupe de produits de consommation courante ayant fait part de résultats en amélioration pour son premier semestre 2023 et affiché sa confiance pour ses objectifs annuels.



Bayer (+1% à Francfort) se montre résilient face à un abaissement par le groupe d'agrochimie et de santé de ses objectifs pour 2023, abaissement lié à une nouvelle baisse significative des ventes de produits à base de glyphosate.