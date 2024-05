Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: de légers gains après le repli de la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, se reprenant quelque peu après ses pertes de la semaine passée dans un marché qui s'annonce toutefois peu actif en ce jour férié de la Pentecôte.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance juin - avance de 9,5 points à 8134 points, laissant entrevoir de modestes gains en début de séance.



L'indice parisien avait reculé de 0,6% la semaine passée, victime de quelques prises de bénéfices après ses derniers records historiques.



La sous-performance du CAC, qui bloque de façon répétée sous sa résistance majeure des 8250 points, contraste avec la poursuite de l'envolée des indices américains.



Wall Street vient en effet d'enchaîner une cinquième semaine consécutive de progression, une performance qui a permis au Dow Jones de clôturer vendredi soir au-dessus du seuil des 40.000 points pour la première fois de son histoire.



Dans ce contexte d'optimisme, les résultats de Nvidia - qui paraîtront mercredi soir - vont concentrer toute l'attention des investisseurs car ils permettront de déterminer la capacité du secteur technologique à continuer de tirer à la hausse les marchés.



Les analystes s'attendent à des performances meilleures que prévu de la part du fabricant de processeurs californien et à un relèvement de ses objectifs annuels, comme le groupe en a l'habitude.



Au-delà de ses prévisions, les professionnels veulent également que le groupe prouve sa capacité à préserver son 'leadership' incontesté sur le segment de l'IA, peut-être avec l'annonce de nouveaux projets.



De bonnes nouvelles viendraient indéniablement confirmer la direction favorable des valeurs de la 'tech', en particulier celles qui se positionnent sur l'intelligence artificielle.



Alors que le titre Nvidia affiche un gain de plus de 86% depuis le début de l'année, certains investisseurs commencent à s'interroger sur son potentiel de progression restant.



Les intervenants de marché suivront également toute une série de statistiques, à commencer par les indices PMI européens attendus vendredi et qui en diront plus sur la reprise de l'économie sur le Vieux Continent.



Les statistiques se feront plus rares aux Etats-Unis, même si le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera suivi de près mercredi soir.



Ces dernières semaines, les marchés ont réagi favorablement au ralentissement de l'inflation et aux indicateurs moins bons que prévu en provenance des Etats-Unis car ils augurent de prochaines baisses de taux de la Fed.



Si l'adage 'Bad news is good news' domine actuellement, certains stratèges se demandent si un contexte de croissance plus molle ne pourrait pas finir par avoir un impact négatif sur les Bourses mondiales.



'La question qui se pose maintenant est la suivante: combien de temps des nouvelles macroéconomiques négatives peuvent-elles continuer à soutenir les valorisations des actions?', s'interroge Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Il semble que la baisse des taux d'intérêt ne suffise plus à soutenir les marchés, ce qui soulève le spectre d'écueils potentiels', prévient le professionnel.





