Marché: de légers gains après des PMI encourageants

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent un peu de terrain (+0,1% à Londres, +0,4% à Paris, +0,5% à Francfort), sur fond d'un indice PMI composite dans la zone euro qui s'est redressé à 52,2 en mai, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis un an.



'Portés par un raffermissement de la demande, l'activité, mais également l'emploi, ont progressé en mai tandis que la confiance des entreprises s'est renforcée', précise S&P Global, qui pointe en outre un apaisement des tensions inflationnistes.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI des services a reculé à 52,9, revenant ainsi à un plus bas depuis novembre dernier, mais s'est aussi accompagné d'un ralentissement de la hausse des prix, au plus bas depuis presque trois ans.



Les regards vont désormais se tourner vers les Etats-Unis, où doivent paraitre cet après-midi le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis les indices d'activité PMI composite et ISM des services au titre du mois écoulé.



'Tout chiffre de l'emploi ou indice d'activité est susceptible de faire sensiblement réagir les marchés en quête de visibilité sur la trajectoire de l'emploi et de l'inflation, les deux mandats de la Fed', prévenait-on lundi chez IG France.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Inditex s'adjuge 4% à Madrid, la maison-mère de l'enseigne de prêt-à-porter Zara ayant fait état d'une 'solide' performance opérationnelle au titre de son premier trimestre comptable.





