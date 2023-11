Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: de grandes espérances autour de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre jeudi son rebond amorcé la veille, dans un contexte qui reste toutefois prudent en attendant des données cruciales sur l'inflation des deux côtés de l'Atlantique.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 13,5 points à 7287,5 points, annonçant une poursuite du timide redressement opéré hier (+0,2%).



Tous les regards vont se tourner, dès 11h00, vers la publication des chiffres préliminaires des prix à la consommation en zone euro pour le mois de novembre, qui devraient ressortir un nouvelle fois au-dessous de 3%.



L'inflation dans la région devrait ainsi continuer à refluer graduellement en direction de l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE).



Aux Etats-Unis, l'indice 'PCE' - la mesure d'inflation préférée de la Fed - est lui aussi attendu en léger freinage sur le mois d'octobre, à 3,5% pour ce qui concerne l'indice sous-jacent ('core') contre 3,7% le mois précédent.



Le reflux des pressions inflationnistes en Europe comme aux Etats-Unis a largement contribué à l'embellie constatée sur les marchés d'actions cet automne, en apaisant les craintes liées à l'évolution des taux d'intérêt.



Hier, les investisseurs ont pris bonne note de la décélération de l'inflation en Allemagne et en Espagne, qui laisse entendre que les chiffres de l'inflation en zone euro pourraient surprendre à la baisse aujourd'hui.



'Tout cela devrait permettre d'alimenter le rallye haussier en Bourse et également de renforcer les spéculations concernant une possible baisse des taux par la Banque Centrale Européenne dès le deuxième trimestre 2024', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'De notre point de vue, il ne serait pas improbable que la zone euro amorce son cycle d'assouplissement avant les Etats-Unis, alors que c'est d'habitude l'inverse', estime l'analyste.



Sur les marchés obligataires, la détente reste de mise, le rendement des obligataires souveraines allemandes à 10 ans refluant en direction de 2,43% dans le sillage des chiffres rassurants de l'inflation dévoilés hier.



Le rendement des Treasuries à dix ans recule de son côté à 4,27%, au plus bas depuis le début du mois de septembre.



Le brut avance timidement, les investisseurs hésitant à prendre des positions trop tranchées en attendant les conclusions de la réunion de l'Opep, qui pourrait se solder dans la journée par la mise en place de nouvelles mesures destinées à soutenir les prix.



Le Brent avance pour l'instant de 0,4% à 83,4 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge près de 0,5% à 78,2 dollars.





