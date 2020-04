Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : de bonnes dispositions qui se confirment Cercle Finance • 20/04/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, prolongeant son rebond de la semaine passée, toujours encouragée par des signes encourageants dans l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - progresse de 24 points à 4490,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture. Depuis quelques séances, les investisseurs semblent disposés à saluer la fragile stabilisation, voire le début d'amélioration, qui se profile sur le front de la pandémie de Covid-19. 'Nous commençons enfin à observer des développements positifs, et notamment des indications nous laissant penser que le pire semble derrière nous', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Dans ces conditions, l'attention se tourne vers la tâche difficile de rouvrir l'économie, sans toutefois provoquer une remontée des infections', explique la banque danoise. Selon Thomas Harr - l'économiste maison de l'établissement nordique - il y a environ 50% de chances pour que l'activité économique connaisse une reprise 'progressive' au cours de la second moitié de l'année. L'analyste assigne même une probabilité de 10% au scénario d'un redressement 'rapide' de l'économie dans la seconde partie de 2020. Thomas Harr voit, malgré tout, 40% de chances pour que la crise actuelle se prolonge bien au-delà de la période actuelle de confinement. La publication, jeudi, des indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe d'IHS Markit permettra d'en savoir plus sur l'impact de l'épidémie sur l'économie. La parution, le même jour aux Etats-Unis, des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage en dira également beaucoup sur la sévérité de la crise actuelle. 'On attend la confirmation que le pic est atteint en termes de flux', pronostique-t-on chez Oddo BHF. 'Mais sans levée du confinement, il n'y aucune chance que le stock commence à décroître', prévient l'intermédiaire parisien. La saison des résultats va, en parallèle, continuer de battre son plein. Fox Gestion d'Actifs rappelle que son ouverture s'est pour l'instant avérée 'sans surprise', c'est-à-dire 'mauvaise'. 'Par ailleurs, les coupes de dividendes concernent des sociétés qui pour certaines d'entre elles avaient résisté aux crises en tous genre durant les vingt dernières années mais n'ont pas pu faire de même cette fois ci', relève le gestionnaire d'actifs. 'C'est dire l'ampleur et la brutalité de cette crise', estime Fox.

