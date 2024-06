Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: de bonne humeur malgré l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine de bonne humeur (+0,5% à Londres, +0,6% à Paris et à Francfort), en dépit d'un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne montrant que la première économie d'Europe n'est pas encore sortie de l'ornière.



La confiance des entreprises allemandes s'est en effet détériorée plus nettement que prévu en juin, au vu de cet indice qui a reculé à 88,6 contre 89,3 en mai, alors que les économistes de BofA prévoyaient un repli plus limité, autour de 89,1.



'Nous nous attendons à que l'économie continue de croître à un rythme modéré', indique néanmoins le bureau d'études londonien Capital Economics, qui dit anticiper une croissance de 0,2% du PIB de l'Allemagne cette année.



Aucune autre donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre notamment les indices du sentiment économique dans l'UE, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB britannique au premier trimestre.



Aux Etats-Unis, la fin de cette semaine verra paraitre en particulier une dernière estimation de la croissance économique du premier trimestre, puis les revenus et dépenses de ménages de mai -accompagnés de l'indice des prix PCE très surveillé par la Fed.



Dans l'actualité des valeurs, AB InBev s'adjuge plus de 3% à Bruxelles, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 63,5 à 72 euros, sur le titre du brasseur belgo-brésilien.





