Marché: de bonne humeur malgré des données mitigées

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent de bonne humeur ce mardi (+1% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,3% à Paris), encouragées par la dynamique favorable de la veille à New York et malgré des statistiques contrastées sur le vieux continent.



Wall Street a fini en hausse lundi, portée par les valeurs technologiques sur fond de détente des rendements obligataires, alors que certains espéraient voir la Réserve fédérale se décider enfin à baisser ses taux cet été (juin ou fin juillet).



Selon Pictet AM, 'les valeurs tech devraient profiter dans les mois à venir de la combinaison de trois facteurs: le boom des infrastructures IA, le rebond de la demande par les grands fournisseurs de services cloud et l'engouement pour l'IA générative'.



Cette atmosphère d'enthousiasme éclipse les données mitigées de la matinée en Europe, avec une augmentation de 0,8% des ventes de détail dans la zone euro en mars, mais une baisse de 0,4% des commandes à l'industrie allemande.



'Dans ce contexte, il semble peu probable que la récente reprise constatée dans le secteur industriel se révèle durable', réagit Commerzbank, pour qui 'l'économie allemande ne devrait pas renouer avec la croissance au deuxième trimestre'.



Parmi les nombreuses publications de résultats trimestriels du jour, les investisseurs acclament celles d'UBS (+8% à Zurich) et d'Infineon (+9% à Francfort), tandis qu'ils délaissent celles d'Adecco (-2% à Zurich) et de Bouygues (-4% à Paris).





