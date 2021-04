Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans le vert, statu quo du côté de la BCE Cercle Finance • 22/04/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes restent bien orientées en ce début d'après-midi. Après avoir gagné près de 1% ce matin avec les 6300 pts à portée, le CAC 40 évolue désormais autour des 6250 pts (+0.7%), emmenant Francfort (+0.5%) et Londres (+0.3%) dans son sillage. Les investisseurs européens ont prêté une oreille attentive aux annonces de la Banque centrale européenne (BCE) qui, comme prévu, a finalement maintenu inchangée sa politique monétaire, une décision qui n'a qu'un impact limité sur les marchés. Le taux de refinancement de la BCE reste donc à 0%, tandis que le taux de facilité de dépôt demeure à 0,25%, avec un taux de prêt marginal maintenu à -0,5%. Le conseil des gouverneurs prévoit par ailleurs de continuer ses rachats d'actifs dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), dont l'enveloppe totale reste de 1.850 milliards d'euros, au moins jusqu'à fin mars 2022 et jusqu'à ce la crise du coronavirus soit terminée. Outre-Atlantique, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 12 avril aux Etats-Unis, a annoncé aujourd'hui le Département du Travail, pour s'établir à 547 000, soit le plus faible niveau enregistré depuis mars 2020. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 651 000, en recul de 27 750 d'une semaine à l'autre, tandis que le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 34 000 la semaine du 5 avril, à 3 674 000. Du côté des valeurs, Umicore gagne plus de 7% à Bruxelles après avoir déclaré anticiper une performance 'exceptionnelle' au titre de l'exercice 2021. Le groupe belge anticipe un résultat opérationnel (EBIT) ajusté pour 2021 d'environ un milliard d'euros, une perspective bien supérieure au consensus actuel du marché. Les nouvelles sont moins bonnes chez Credit Suisse qui a annoncé aujourd'hui une perte de 252 millions de francs suisses au cours des trois premiers mois de l'année, loin du bénéfice de 1,3 milliard de francs dégagé l'an dernier. Nestlé a fait état d'une croissance organique largement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, une performance qui permettait au titre du géant agroalimentaire suisse de grimper de plus de 3% ce matin à la Bourse de Zurich. Le CA organique grimpe ainsi de 7.7%, loin du consensus qui visait seulement 3,3%. De son côté, SAP annonce aussi un début d'année 'extraordinaire', grâce notamment à ses prises de commandes dans le 'cloud', qui n'avaient jamais été aussi dynamiques depuis cinq ans. Le résultat opérationnel du groupe allemand, premier éditeur européen de logiciels, a progressé de 17% au 1er trimestre pour atteindre 1.74 milliard d'euros. Roche a confirmé 'acquisition, à travers sa filiale Geronimo Acquisition Corp., de 82.89% de GenMark Diagnostics. Dans l'Hexagone, Renault dévoile un CA du Groupe de 10 015 ME (-1,1 %) au 1er trimestre 2021 ou +4.4% à taux de change et périmètre constants. Hermès publie un CA consolidé de 2 084 ME au 1er trimestre, soit +44 % à taux de change constants et +38 % à taux de change courants. Enfin, Orange présente un CA en croissance de +0,5% à 10 315 ME au 1er trimestre 2021, profitant ' du rebond des ventes d'équipements et de l'excellente performance des services fixes haut débit et IT et intégration ' indique le groupe.

