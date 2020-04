Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans le vert, Paris repasse les 4.460 points Cercle Finance • 27/04/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ouvre cette semaine raccourcie mais chargée dans le vert, avec une hausse de +1,6% qui lui permet de s'afficher à 4.460 points. Raccourcie car ce vendredi est férié, 1er mai oblige, mais chargée car les investisseurs se préparent à prendre connaissance de nombreux résultats d'entreprises et publications macroéconomiques, en plus du contenu d'une réunion de la Réserve fédérale américaine. 'Le premier objectif haussier mesuré est de revenir progressivement sur la base du gap des 4.520/4.625 points, à scénario contraire la complexité est de tenir cette zone support des 4.310 points. La fracture de ce niveau sensible serait synonyme d'un retournement de tendance plus significatif', tempèrent les équipes de Kiplink ce matin. Rappelons que le marché parisien avait rechuté de -1,3% vendredi, un peu en-dessous de son palier des 4.400 points, un pas en arrière portant à plus de 1,8% le total de sa perte hebdomadaire. 'Les marchés d'actions ont fini sur une note de faiblesse vendredi suite à la parution d'indicateurs économiques illustrant les premiers effets de l'épidémie de Covid-19 et d'informations évoquant l'échec des tests cliniques sur le remdesivir, un traitement expérimental contre le virus', rappelle le courtier britannique Liberum. Les investisseurs jetteront un oeil attentif à l'entame, demain, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed. Cet événement devrait être l'occasion de faire un premier bilan des nombreux programmes d'intervention (rachats d'actifs, injections de liquidités, soutien aux ménages et PME) dévoilés depuis le début de la crise. Ils attendent aussi de nombreux indicateurs économiques de premier plan, à commencer par les premières estimations du PIB des États-Unis, de la zone euro et de la France au titre du premier trimestre. Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM a indiqué vendredi soir s'être mis d'accord avec l'Etat français et des institutions bancaires sur les différents volets d'un mécanisme de soutien dédié à Air France, restant subordonné à son approbation par la Commission Européenne. Ce mécanisme comprend un prêt de quatre milliards d'euros octroyés par six banques, bénéficiant d'une garantie de l'Etat français à hauteur de 90%. Il prévoit aussi un prêt d'actionnaire de l'Etat français de trois milliards d'euros. Icade affiche au titre des trois premiers mois de 2020 un chiffre d'affaires de 271,9 millions d'euros, en baisse de 10% en données brutes et de 13,9% à périmètre constants, par rapport à la période correspondante en 2019. Alten affiche un chiffre d'affaires de 690,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 7,3% (+4% à périmètre et change constants), avec un repli de 0,1% en France et une hausse 13,2% à l'international.

