Marché: dans le vert, l'inflation US au coeur de l'attention information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont globalement orientées à la hausse en cette fin de matinée, Paris et Francfort s'arrogent entre 0,5% et 0,6% tandis que Londres grappille 0,1%, au lendemain d'une journée marquée par un léger recul des indices US (-0,1% pour Dow Jones et Nasdaq, -0,3% pour le S&P500).



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres de l'inflation outre-Rhin. Conformément à son estimation provisoire, la hausse des prix en Allemagne ressort à +10% en variation annuelle en septembre 2022, un niveau record depuis la réunification allemande, et à comparer à +7,9% en août.



'Les énormes hausses de prix des produits énergétiques sont toujours la principale raison de la forte inflation, mais nous constatons également des augmentations de prix pour de nombreux autres biens, en particulier la nourriture', explique Destatis.



En début d'après-midi sera aussi publié le rapport mensuel -très attendu- sur l'inflation aux Etats-Unis.



Jefferies anticipe un léger ralentissement de la hausse des prix à la consommation au mois de septembre, vers +8,1% en variation annuelle (mais en accélération à +6,6% hors énergie et alimentation).



'Les opérateurs analyseront le rapport pour trouver des indices sur l'évolution future des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale', souligne Wells Fargo, qui évoque aussi la publication, hier soir, du procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed.



'Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux restent élevés pendant un certain temps. Les minutes ont confirmé qu'ils continueront à les augmenter jusqu'à ce qu'ils voient des signes clairs de ralentissement de l'inflation', résume la banque californienne.



Dans l'actualité des sociétés, Bayer a annoncé hier que sa filiale à 100%, Vividion Therapeutics, a conclu un accord de collaboration de 5 ans avec Tavros Therapeutics -une société spécialisée en oncologie de précision, qui cherche notamment à exploiter les vulnérabilités génétiques des tumeurs- afin de travailler sur quatre cibles oncologiques.



Ryanair a fait savoir qu'une majorité écrasante du personnel de cabine (plus de 75%) en France a voté en faveur d'un nouvel accord, qui prévoit des améliorations salariales, des augmentations salariales futures jusqu'en 2026, ainsi que d'autres avantages.



GSK a annoncé aujourd'hui les résultats qualifiés 'd'exceptionnels' d'un essai de phaseIII portant sur son vaccin candidat contre le virus respiratoire syncytial (VRS) destiné aux 60 ans et plus, avec une efficacité de 82,6%. Les soumissions réglementaires sont attendues au cours du second semestre 2022.



Enfin, Siemens annonce avoir signé un protocole d'accord avec Automotive Cells Company (ACC) prévoyant que Siemens devienne le fournisseur privilégié d'ACC en matière de technologie d'automatisation, de numérisation et d'électrification, permettant à ACC d'augmenter sa production en maximisant l'efficacité énergétique et l'usine.