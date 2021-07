Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans le vert, forte hausse du PMI de la zone euro Cercle Finance • 05/07/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Alors qu'elles évoluaient ce matin en ordre dispersé, les principales places boursières européennes sont désormais orientées à la hausse, Londres gagnant 0,6% devant Paris (+0,3%) et Francfort (+0,1%). En ce jour de clôture des marchés aux Etats-Unis pour cause d'Independance Day, les indices européens profitent probablement de la forte croissance de l'indice PMI composite du secteur privé de la zone euro en juin, la plus forte croissance enregistrée depuis 15 ans. L'indice final composite de l'activité globale dans la zone euro ressort ainsi à 59,5, (contre 57,1 en mai, estimation flash à 59,2) tandis que l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'inscrit à 58,3 (contre 55,2 en mai, estimation flash à 58,0). Finalement, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale enregistre une quatrième hausse mensuelle consécutive de l'activité en juin, et atteint donc son plus haut niveau depuis juin 2006. Par ailleurs, les investisseurs pourront aussi prendre connaissance d'autres statistiques dans la semaine, à l'instar des indicateurs d'activité industrielle, avec les commandes manufacturières en Allemagne et les indices de production industrielle de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. De plus, demain, 'les résultats de l'enquête ZEW sur l'Allemagne pourraient générer quelques réactions, si ces résultats sont éloignés des attentes', estime-t-on chez Aurel BGC. Du côté des valeurs européennes, le Finlandais Nokia a annoncé l'activation d'un réseau 5G SA autonome en direct en Australie sur la bande de spectre de 700 MHz, avec TPG Telecom. Daimler Truck, Traton Group et Volvo Group ont signé un accord sans engagement pour l'installation et l'exploitation d'un réseau de recharge public haute performance à destination des poids lourds et autocars longue distance électriques à batterie dans toute l'Europe, a indiqué Daimler aujourd'hui. De son côté, Volkswagen va franchir une nouvelle étape dans l'innovation avec le lancement, dès cet été, de mises à jour logicielles 'Over-the-Air', à destination des modèles ID, grâce à des transferts de données effectués à distance. Le Néerlandais NN Group a annoncé lundi qu'il avait trouvé un accord en vue de faire l'acquisition des activités en Pologne et en Grèce de l'américain MetLife pour un montant de 584 millions de dollars. Même si les termes financiers n'ont pas été dévoilés, le groupe d'investissement belge Gimv indique avoir pris une participation minoritaire au sein de Klotter, une société allemande spécialisée dans l'ingénierie électrique. Enfin, l'avionneur européen Airbus fait savoir que ses ingénieurs spatiaux ont terminé l'intégration du bras robotique européen (ERA) de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) avec le module de laboratoire polyvalent russe (MLM).

