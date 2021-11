Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans le vert avant le rapport sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les principaux indices boursiers européens sont orientés à la hausse ce matin, Londres gagnant 0,5% devant Paris (0,3%) et Francfort (0,2%), avant la parution, en début d'après-midi, du rapport du Département du Travail (DoL) sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois d'octobre. Les analystes de Jefferies s'attendent à l'annonce de 525.000 créations de postes non agricoles le mois dernier (après 194.000 en septembre), ainsi qu'à un repli du taux de chômage de 0,2 point à 4,6%. Chez Aurel BGC, on rappelle aussi que la chambre américaine des représentants doit se prononcer ce vendredi sur les deux plans de l'administration Biden. Le président états-unien tente de faire valider son plan d'investissement de 1750 Mds$ dans l'économie du pays et dans la lutte contre le réchauffement climatique. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin que le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières avait diminué de 0,3% en septembre dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à août 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2021, le volume du commerce de détail avait augmenté de 1% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE. En septembre 2021, par rapport à septembre 2020, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE. Enfin, dans l'actualité des valeurs européennes, IAG (International Airlines Group) annonce une perte opérationnelle avant éléments exceptionnels réduite à 485 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, à comparer à une perte de 1,3 milliard un an auparavant. Le transporteur anticipe une perte opérationnelle avant éléments exceptionnels de l'ordre de trois milliards d'euros en 2021. Par ailleurs, l'italien Eni annonce que son directeur Claudio Descalzi, a rencontré le président du Rwanda, Paul Kagame, pour discuter d'une éventuelle collaboration dans les domaines de la transition énergétique et de l'économie circulaire dans une perspective régionale.

