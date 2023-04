Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: dans le rouge sur une vague de trimestriels boudée information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 11:46

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait (-0,3% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,7% à Paris), une actualité macroéconomique assez limitée ce mercredi -avant deux jours fort chargés sur ce front-, laissant les opérateurs se concentrer sur la saison des résultats.



Ils se montrent peu enthousiasmés par les publications de Reckitt Benckiser (-2% à Londres), Puma (-3% à Francfort), GSK (-1% à Londres) et Roche (-1% à Zurich), mais davantage par celles de Beiersdorf (+1% à Francfort) et de KPN (+1% à Amsterdam).



A Paris, où les publications trimestrielles sont particulièrement fournies, les investisseurs sanctionnent largement les points d'activité de Teleperformance (-13%), de Dassault Systèmes (-8%), de Nexans (-7%) et de Valeo (-5%).



'L'heure est à la prudence alors que doivent être publiées dans la semaine des données sur l'inflation et le PIB en Europe et aux Etats-Unis avant les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales la semaine prochaine', estime plus largement Kiplink.



Selon d'autres, l'heure semble être aux prises de bénéfices sur les actions. 'Nous conseillons de tirer parti de toute vigueur des cours consécutive aux publications de premier trimestre pour s'alléger', recommandait mardi JPMorgan.



Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages français dans la situation économique s'améliore légèrement en avril, au vu l'indicateur de l'Insee qui gagne un point à 83, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).