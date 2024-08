Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans le rouge avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des replis plus ou moins prononcés ce vendredi matin (-0,3% à Londres, -0,6% à Paris, -1,2% à Francfort), dans le sillage des places asiatiques cette nuit, à commencer par Tokyo qui a dévissé de 5,8%.



'Le Nikkei a figuré en tête des baisses en Asie dans une séance asiatique difficile qui a vu l'indice japonais connaître sa pire performance depuis 2020 plus tôt dans la séance', soulignait-on ce matin chez Deutsche Bank.



Les marchés sont désormais dans l'attente de la publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois de juillet, des chiffres qui devraient confirmer le ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis.



A ce stade, les économistes prévoient en moyenne 170.000 créations de postes non-agricoles sur le mois écoulé, en baisse donc après les 206.000 annoncées pour juin, avec un taux de chômage stable à 4,1%.



Des chiffres moins bons que prévu permettraient de valider le scénario d'un assouplissement monétaire dès le mois prochain, désormais envisagé par les traders avec une probabilité de plus de 66% selon l'outil CME FedWatch.



En attendant, sur le front des valeurs, les opérateurs saluent les résultats semestriels dévoilés par la compagnie d'assurance AXA (+2% à Paris), accompagnés de l'annonce de négociations pour céder son gestionnaire d'actifs AXA IM à BNP Paribas.



La publication semestrielle d'International Airlines Group (+6% à Londres) reçoit elle aussi un accueil chaleureux, la maison-mère de British Airways et Iberia ayant dépassé les attentes et annoncé le rétablissement d'un dividende.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.