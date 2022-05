Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: dans le rouge après un indicateur décevant en Chine information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse pour la première séance du mois de mai ce lundi, une mauvaise statistique chinoise venant alimenter les inquiétudes d'un ralentissement marqué de la croissance économique mondiale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule de 92 points à 6384,5 points, annonçant un début de semaine particulièrement frileux.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur non-manufacturier de la Chine est ressorti à 41,9 en avril, contre 48,4 en mars, a annoncé samedi le Bureau d'Etat des statistiques.



Pour mémoire, un chiffre supérieur à 50 points indique une expansion, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 reflète une contraction de l'activité.



Ces mauvaises nouvelles en provenance de la deuxième économie mondiale viennent s'ajouter aux indicateurs décevants publiés la semaine dernière aux Etats-Unis et confortent les craintes d'un ralentissement de l'économie.



'Le principal souci (et facteur de risque) pour les marchés d'actions reste les incertitudes qui entourent l'inflation, sachant que les récents confinements en Chine et l'escalade dans le conflit russo-ukrainien pourraient encore assombrir les perspectives', prévient Mike Gibbs, l'un des stratèges du gestionnaire d'actifs américain Raymond James.



Les investisseurs devraient donc rester sur des charbons ardents alors que la Réserve fédérale réunit à partir de demain son comité de politique monétaire à Washington.



'Nous nous attendons à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base, conformément aux attentes du consensus et aux anticipation du marché, tout en ouvrant la voie à d'autres hausses de taux de 50 points de base d'ici à la fin de l'année', prédisent les équipes de Danske Bank.



Les intervenants devraient également se montrer circonspects dans l'attente de la parution, vendredi, des derniers chiffres de l'emploi américain, toujours suivis de près par les marchés.



D'après les estimations des économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 400.000 emplois en avril, permettant un nouveau reflux du taux de chômage en direction de 3,5%.



Si le gros de la saison des résultats est désormais passé, de nombreux poids lourds de la cote doivent encore dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine.



Aux Etats-Unis sont attendues, entre autres, les performances d'AMD, Moderna, Pfizer et Uber tandis qu'en Europe tomberont les chiffres d'Airbus, BNP Paribas, bp, EDF, Shell ou encore Volkswagen dans les jours qui viennent.



Dans l'immédiat, la matinée de lundi sera animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe, qui permettront d'en savoir un peu plus sur l'impact de la guerre en Ukraine au niveau de l'activité économique.