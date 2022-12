Marché: dans le calme avant plusieurs indicateurs information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une hausse modérée vendredi matin, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication de plusieurs indicateurs et à la veille du réveillon de Noël.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 11 points à 6528,5 points, annonçant un début de séance légèrement positif.



La journée s'annonce calme sachant que bon nombre d'intervenants de marché sont déjà partis en vacances et que les Bourses de Londres et Dublin fermeront de manière anticipée à la mi-journée.



Les places de Paris, Francfort, Milan, Madrid, Zurich et New York seront ouvertes, elles, toute la journée, mais resteront fermées lundi, ce qui promet des volume d'échanges peu étoffés.



Les rares investisseurs présents devraient en effet éviter de prendre des positions trop marquées afin de pouvoir partir célébrer Noël l'esprit léger.



Le CAC 40 s'achemine pour l'instant vers une perte de l'ordre de 1% sur la semaine, marquée par de solides statistiques économiques aux Etats-Unis qui sont venues renforcer le scénario de nouvelles hausses de taux de la Fed.



Wall Street n'a d'ailleurs pas réussi à prolonger son rebond des deux séances précédentes jeudi. Au coup de cloche final, le Dow Jones lâchait plus de 1% et le Nasdaq décrochait de 2,2%.



L'inquiétude liée à la poursuite du durcissement monétaire de la Fed semble l'emporter, en cette fin d'année, sur l'espoir d'observer un atterrissage en douceur de l'économie, ce qui pèse sur le sentiment de marché.



Le début de séance en Europe sera rythmé par la publication des prix à la production industrielle en France, puis de la deuxième estimation du PIB espagnol au titre du troisième trimestre.



Aux Etats-Unis, la journée sera animée par la parution des dépenses des ménages, des commandes de biens durables, des ventes de logements neufset de la confiance des consommateurs du Michigan.



Les contrats à terme indiquent pour l'instant une ouverture en légère hausse de New York en attendant ces indications.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains restent orientés à la baisse sous l'effet de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés moins risqués.



Le taux du 10 américain, référence absolue dans son secteur, cède un point de base pour redescendre sous 3,67%.



Du côté des devises, le billet vert varie peu face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui se traite autour de 1,0610 face au billet vert.



Les deux contrats de référence sur le pétrole continuent de gagner du terrain, conformément à la dynamique favorable qui les porte à la hausse depuis une dizaine de jours.



Le Brent de mer du Nord évolue autour de 81,5 dollars le baril (+0,7%) et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) autour de 78,3 dollars (+1%).



Il n'y a en revanche pas grand-chose à signaler du côté des valeurs ou des changements de recommandation des analystes.