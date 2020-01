Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative du rapport du BLS Cercle Finance • 10/01/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère (stabilité à Londres et à Paris, +0,2% à Francfort), dans l'attente du rapport mensuel du BLS sur l'emploi aux Etats-Unis, qui doit paraitre en début d'après-midi. 'Le rapport de décembre du BLS sur le marché du travail sera important pour la confiance des investisseurs', estime Aurel BGC, rappelant que 'la croissance américaine est fortement dépendante du dynamisme des dépenses des ménages'. 'Les créations d'emplois devraient encore avoir été soutenues fin 2019. Les quelques indicateurs avancés restent positifs, notamment l'estimation par ADP de la variation des effectifs dans le secteur privé', poursuit-il. Pour l'heure, les économistes anticipent en moyenne l'annonce de la création de 160.000 nouveaux emplois non agricoles en décembre, contre 266.000 le mois précédent, et un maintien du taux de chômage à 3,5%. Sur le front des valeurs, Ryanair grimpe de 8% à Londres, après un relèvement par la compagnie irlandaise à bas coûts de sa fourchette cible de résultat net à entre 950 et 1050 millions d'euros, contre 800-900 millions précédemment. Toujours à Londres, Superdry recule par contre de plus de 16%, après la publication par le distributeur de vêtements d'un avertissement sur résultats liés à ses performances en fin d'année 2019. BMW grappille 0,6% à Francfort, le constructeur automobile revendiquant un nouveau record absolu de livraisons sur l'ensemble de 2019, avec une augmentation des ventes de 1,2% à 2.520.307 véhicules.

