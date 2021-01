Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative du plan de Joe Biden Cercle Finance • 12/01/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - En lendemain d'une séance de prises de bénéfices à Wall Street, les Bourses européennes se montrent hésitantes (-0,3% à Londres, stabilité à Francfort et à Paris) alors qu'aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce mardi. 'En l'absence de facteurs susceptibles d'entretenir la récente dynamique haussière, les investisseurs sont plutôt enclins à passer leur tour', estime Kiplink Finance, pour qui 'la prudence devrait rester de mise'. 'Le 'variant anglais' pourrait bien conduire plusieurs pays à imposer de nouvelles restrictions' souligne-t-il, ajoutant que la 'prudence ambiante pourrait perdurer jusqu'à la présentation jeudi par Joe Biden des contours d'un nouveau plan de relance'. Dans l'actualité des valeurs, BMW Group cède moins de 1% à Francfort, le constructeur automobile ayant enregistré, au cours de l'année écoulée, un recul de 8,4% de ses véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce livrés aux clients du monde entier. Covestro gagne par contre près de 2%, sur fond de propos de Barclays qui réaffirme son opinion 'surpondérer' sur le titre du groupe allemand, son action cyclique préférée dans la chimie européenne, avec un objectif de cours relevé de 53 à 64 euros. Renault prend près de 2% à Paris, malgré l'annonce que ses ventes mondiales de 2020 ont baissé de 21,3%, sur un marché automobile en recul de 14,2% dans le contexte de pandémie mondiale de la Covid-19 et de mesures de confinement associées.

