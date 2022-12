Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: dans l'expectative des statistiques américaines information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'affichent que des gains prudents (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,1% à Paris), dans l'expectative de plusieurs données macroéconomiques prévues cet après-midi aux Etats-Unis.



'La tendance du jour dépendra des statistiques économiques américaines attendues cet après-midi, dont les revenus, la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en novembre', estime en effet Kiplink.



'Comme hier, des données encourageantes pour l'économie américaine seraient sanctionnées car elles renforceraient le scénario d'une Fed plus longtemps agressive', prévient la société de gestion, au lendemain d'une révision en hausse du PIB.



Outre les revenus et dépenses des ménages, doivent paraitre les commandes de biens durables, puis les ventes de logements neufs et l'indice de confiance des ménages calculé par l'Université du Michigan.



En attendant, de ce côté de l'Atlantique, la croissance de l'économie espagnole a subi une nette décélération au troisième trimestre, à +0,1% seulement après +2% au trimestre précédent, selon une seconde estimation de l'Institut national de la statistique.



Du côté des valeurs, Roche avance de 1% à Zurich après que Genentech, filiale du groupe de santé suisse, a reçu de la FDA américaine son approbation de Lunsumio dans le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire chez l'adulte.





