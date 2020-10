Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative des résultats américains Cercle Finance • 12/10/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (-0,1% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), en ce début d'une semaine qui sera dominée par le coups d'envoi à la saison des résultats de troisième trimestre aux Etats-Unis. Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre, entre autres, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ainsi que les derniers chiffres de la production industrielle et de l'inflation dans la zone euro. Aux Etats-Unis, sont attendus l'inflation, les ventes de détail et la production industrielle pour septembre, ainsi que les indices d'activité manufacturière Empire State et Philly Fed au titre du mois en cours. Toutefois, la semaine sera surtout marquée par le début de la saison des trimestriels, avec en particulier les grandes banques américaines comme JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley. 'Le coût du risque, la hausse des défauts, la marge d'intérêts, le nombre de paiements par carte... seront autant d'indicateurs sur l'état de santé financière des clients de ces établissements et de l'économie réelle', pointe Aurel BGC. Parmi les autres poids-lourds de la cote attendus dans les jours à venir, figurent par exemple Johnson & Johnson, UnitedHealth et Honeywell aux Etats-Unis, ou encore ASML, Roche et LVMH sur le vieux continent. Pour l'heure, KPN bondit de 7% à Amsterdam, entouré grâce à des rumeurs de presse selon lesquelles EQT envisagerait de racheter l'opérateur télécoms. Les deux groupes seraient aux premiers stades des discussions sur la faisabilité d'une telle opération, selon Bloomberg. Siemens Gamesa gagne 1% à Madrid, l'équipementier pour énergies renouvelables ayant remporté sa plus importante commande jusqu'à présent pour sa plateforme 5.X, pour le projet Björnberget, au centre de la Suède.

