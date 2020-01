Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative des propos de Christine Lagarde Cercle Finance • 23/01/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - La prudence prévaut sur les places européennes (-0,2% à Londres, -0,4% à Francfort, stabilité à Paris) à l'approche de la conclusion de la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, en début d'après-midi. 'La réunion de la BCE devrait déboucher sur un statu quo en termes de politique monétaire. Christine Lagarde devrait reprendre la main en présentant les grandes lignes de la revue du cadre de politique monétaire qui durera toute l'année', selon Kiplink. 'La BCE est confrontée à un dilemme ; reconnaitre l'amélioration économique, mais ne pas susciter de hausse des taux indus qui constituerait un resserrement monétaire', estime-t-on à ce sujet chez La Banque Postale Asset Management. Aux Etats-Unis, sont attendus une nouvelle vague de résultats trimestriels comme ceux de Procter & Gamble, Travelers et Comcast, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board, attendus en baisse de 0,2% pour décembre. Pour l'heure, STMicroelectronics s'adjuge 6,6% à Paris et à Milan, après la publication par le fabricant de semiconducteurs de résultats bien au-dessus du consensus, avec notamment un BPA trimestriel supérieur de 16% à l'estimation de Liberum. Asos grimpe de 4,6% à Londres, entouré après l'annonce par le distributeur de vêtements sur Internet d'un chiffre d'affaires de près de 1,11 milliard de livres sur les quatre derniers mois de 2019, en croissance de 20% en comparaison annuelle. Galp recule de 1,7% à Lisbonne alors que le groupe énergétique a conclu un accord avec ACS Group pour l'acquisition de projets photovoltaïques en Espagne, transaction représentant une valeur totale de 2,2 milliards d'euros à horizon 2023.

