Marché : dans l'expectative des premiers résultats américains

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent non loin de leurs équilibres (+0,2% à Londres, stabilité à Francfort, -0,2% à Paris), sur fond d'inquiétude au sujet de la pandémie et à l'approche d'une actualité chargée aux Etats-Unis. 'En Europe, la variante Delta du coronavirus continue de se répandre. Outre la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas sont particulièrement touchés', souligne Commerzbank dans son point du matin. La prudence prédomine aussi à l'approche d'une actualité chargée aux Etats-Unis en début d'après-midi, avec la perspective des résultats des banques JPMorgan Chase et Goldman Sachs, puis de l'inflation américaine pour le mois de juin. En attendant ces rendez-vous, on notera que les taux d'inflation annuels pour le mois écoulé ont été confirmés en Allemagne et en France, à respectivement +2,3% et +1,5% (+2,1% et +1,9% en données harmonisées). Du côté des valeurs, Swatch grimpe de 2% à Zurich, après la publication par l'horloger helvétique de résultats semestriels en nette amélioration et de perspectives optimistes pour la seconde partie de l'année. Surtout, Nokia bondit de 8% sur l'OMX, l'équipementier télécoms finlandais prévoyant désormais de réviser à la hausse ses fourchettes de perspectives antérieures pour 2021, à l'occasion de la publication de ses semestriels, le 29 juillet.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance.