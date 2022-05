Marché: dans l'expectative des minutes du FOMC information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère dans l'ensemble (+0,3% à Londres, mais -0,1% à Francfort et à Paris) à quelques heures de la parution du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Les investisseurs attendent avec grand intérêt ce soir la publication des 'minutes' de la Fed pour tenter de mieux comprendre la stratégie de la banque centrale face au risque de stagflation', souligne ainsi Kiplink Finance.



'Des données publiées dans la journée d'hier ont mis en exergue un ralentissement de la dynamique économique aux Etats-Unis, avec des ventes de nouveaux logements en baisse et une décélération de l'activité des entreprises', rappelle-t-il d'ailleurs.



En attendant ce rendez-vous, on notera que le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel, selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire de fin avril.



'La guerre en Ukraine et la pandémie persistante de Covid-19 ont intensifié les distorsions existantes, notamment les interruptions des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix', explique l'office fédéral de la statistique.



Dans l'actualité des valeurs, Marks & Spencer se montre à peu près stable à Londres après la publication de bénéfices ajustés en croissance de près de 30% au titre de son exercice 2021-22, par rapport à leurs niveaux d'il y a deux ans.



A Paris, Sodexo recule de plus de 4%, après que le groupe de services a exclu l'idée de faire entrer un investisseur dans le capital de son activité services avantages et récompenses, pour laquelle il a préféré définir une nouvelle feuille de route.