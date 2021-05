Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative des données des jours à venir Cercle Finance • 10/05/2021 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur une note hésitante (+0,1% à Londres, -0,1% à Paris et à Francfort) dans l'expectative des nombreuses statistiques prévues dans les prochains jours, en particulier celles portant sur l'inflation américaine. 'Si les craintes de tensions inflationnistes se sont pour l'instant dissipées, les investisseurs scruteront, mercredi, la statistique des prix à la consommation d'avril aux Etats-Unis', souligne ainsi Kiplink Finance. Toujours aux Etats-Unis, doivent paraitre, outre les prix à la consommation (mercredi) et à la production (jeudi), les ventes de détail, la production industrielle et l'indice UMich de confiance du consommateur (vendredi). Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais sont attendus, dans les prochains jours, l'indice ZEW en Allemagne, la production industrielle dans la zone euro et surtout la première estimation du PIB britannique pour le premier trimestre. Sur le front des publications de résultats, figurent au calendrier de la semaine celles par exemple de KBC, ThyssenKrupp, Deutsche Telekom, Bayer, Ahold Delhaize et Allianz en Europe, ou encore de Walt Disney de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant, Unicredit gagne plus de 2% à Milan, alors que l'établissement bancaire devrait reprendre les discussions dans les prochaines semaines pour le rachat de Monte Paschi, la troisième banque italienne, selon des sources de presse. Rolls-Royce cède par contre 1% à Londres, Sky News indiquant que le motoriste devrait relancer son projet de vente de Bergen Engines, dans le cadre de sa stratégie de cession visant à lever au moins deux milliards de livres à l'horizon 2022.

