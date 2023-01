Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: dans l'expectative de résultats américains information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres dans l'ensemble (-0,4% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,1% à Paris), après la parution d'indices PMI contrastés dans la région et avant une entrée dans le dur de la saison des résultats aux Etats-Unis.



Selon son estimation flash, l'indice PMI composite de S&P Global pour l'activité de la zone euro s'est redressé pour un troisième mois consécutif en janvier, à 50,2 contre 49,3 en décembre, et est ainsi repassé au-dessus de la barre de 50 du sans changement.



'Les chances de voir la zone euro échapper à une récession semblent se préciser', estime S&P Global, ajoutant que 'la contraction pourrait avoir culminé en octobre, lorsque les craintes relatives à une crise énergétique ont commencé à s'estomper'.



'Avec des intentions d'emploi et des pressions sur les prix toujours élevées, rien n'empêche la BCE d'augmenter ses taux de 100 points de base supplémentaires au cours des deux prochains mois, et peut-être même au-delà', prévient cependant Capital Economics.



Au Royaume Uni, la décroissance de l'activité dans le secteur privé s'est accentuée au mois de janvier, à en croire l'indice PMI composite 'flash' qui est retombé à 47,8 ce mois-ci, un plus bas de deux ans.



Les investisseurs semblent en outre privilégier la prudence avant un après-midi qui verra, outre l'indice PMI flash des Etats-Unis, les trimestriels de plusieurs poids-lourds de la cote, tels que 3M ou J&J.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Swatch gagne plus de 1% à Zurich, le fabricant de montres ayant indiqué viser une année record en 2023, à l'occasion de la publication de résultats en amélioration sur l'année écoulée.