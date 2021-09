Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative de nouvelles données américaines information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Les indices actions européens ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,1% à Londres, stabilité à Francfort, -0,3% à Paris) dans l'expectative de nouvelles statistiques américaines attendues d'ici la fin de la semaine. Avant les ventes de détail aux Etats-Unis jeudi, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi, des prix à l'importation et de la production industrielle pour le mois d'août, ainsi que de l'indice Empire State de la Fed de New York. En attendant, la production industrielle a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, en juillet par rapport à juin, selon Eurostat. En juin, elle avait diminué de 0,1% dans la zone euro et était restée stable dans l'UE. Par ailleurs, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 3,2% en août, un taux en hausse de 1,2 point par rapport à juillet, une accélération record qui s'explique par un effet de base temporaire selon l'ONS. 'Ce bond marque la première étape d'une hausse qui pourrait porter l'inflation à 4,5% ou plus d'ici novembre', juge Capital Economics, qui s'attend toutefois à une décrue 'presque aussi forte l'année prochaine' et ne prévoit pas de hausse de taux directeur avant mi-2023. Sur le front des valeurs, Inditex recule de près de 2% à Madrid suite à la publication par le groupe textile, propriétaire de la chaîne de vêtements Zara, de résultats semestriels jugés légèrement inférieurs aux attentes. De même son pair suédois H&M recule de 3% sur l'OMX, après l'annonce de ventes inférieures aux attentes sur la période allant de juin à août, continuant d'être affectées par les conséquences de la pandémie.

