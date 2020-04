Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative de la saison des résultats Cercle Finance • 14/04/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,7% à Londres, +1% à Francfort, +0,1% à Paris), à l'approche du début d'une saison des trimestriels d'entreprises qui 's'annonce particulièrement déprimante', selon Aurel BGC. Outre des résultats en baisse, le bureau d'études attend 'des réductions/suppressions de dividendes et de programmes de rachats d'actions, mais aussi des plans d'économies' et des suspensions d'objectifs pour 2020 faute de visibilité. Les opérateurs doivent prendre connaissance ce mardi des résultats de Johnson & Johnson et de JP Morgan Chase, avant ceux des autres grandes banques américaines (Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs...) dans les jours à venir. La semaine verra aussi publiées de nombreuses données américaines pour le mois de mars, dont les prix à l'importation cet après-midi, puis les ventes de détail, la production industrielle, la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board. Sur le front des valeurs européennes, Julius Bär grappille 1% à Zurich après un amendement par la banque privée à sa proposition de dividende au titre de 2019, avec une répartition de sa distribution en deux paiements distincts. De même, AB InBev gagne 2% à Bruxelles alors que, compte tenu de l'impact de la pandémie de Covid-19, le brasseur divise par deux sa proposition de versement de dividende annuel à 0,50 euro par action et reporte son assemblée générale au 3 juin.

