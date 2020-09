Marché : dans l'expectative de la réunion de la BCE

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes évoluent en ordre dispersé (-0,6% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,3% à Paris), se montrant hésitantes à l'approche de la conclusion de la réunion de la BCE et de la conférence de Christine Lagarde, en début d'après-midi.

'Cette réunion a concentré de plus en plus l'attention au cours des semaines récentes, avec un euro qui a fait une incursion au-dessus de 1,20 dollar pour la première fois depuis plus de deux ans', souligne Deutsche Bank.

Pour ce jour, la banque allemande pense que la position de la BCE restera inchangée, mais qu'elle 'va renforcer ses communications avec un message résolument accommodant', avant une expansion de son programme de rachats d'actifs en décembre.

Outre ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance, aux Etats-Unis, des prix à la production pour le mois d'août -attendus en hausse de 0,2% en consensus- et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.

En attendant, en France, la production a continué de se redresser en juillet dans l'industrie manufacturière (+4,5%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+3,8%) par rapport à juin, mais reste néanmoins en retrait sensible par rapport à février.

Dans l'actualité des valeurs, AkzoNobel gagne plus de 3% à Amsterdam, le fournisseur d'enduits et de peintures déclarant 'continuer d'observer une tendance en amélioration au troisième trimestre', dans un point sur sa performance récente.

Dufry prend près de 5% à Zurich, alors que le spécialiste du duty free souhaite réaliser une augmentation de capital de 500 millions de francs suisses, et tiendra une assemblée générale extraordinaire le 6 octobre pour approuver cette opération.

Econocom recule de 2% à Bruxelles, bien que le groupe de services informatiques ait déclaré prévoir en 2020 une baisse plus limitée de son chiffre d'affaires, 'd'au plus -6%', et un résultat opérationnel courant 'au moins égal à celui de 2019'.