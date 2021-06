Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative de la BCE et l'inflation Cercle Finance • 10/06/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une progression de 0,2% à près de 6563 points, le CAC40 pourrait ouvrir sur une hausse du même ordre selon les futures, dans l'attente des deux grands rendez-vous de la séance, prévus tous deux en début d'après-midi. 'La réunion de la BCE, ce jeudi, sera l'événement de la semaine du côté de la zone euro. Mme Lagarde devrait rappeler sa volonté de soutenir l'activité économique et annoncer la poursuite des programmes d'achats d'obligations', avançait Aurel BGC en début de semaine. A paraitre aussi en début d'après-midi, l'inflation au titre du mois de mai aux Etats-Unis pourrait ralentir à +0,5% en rythme séquentiel (+0,6% en données coeur), mais au contraire accélérer à +4,7% en rythme annuel (+3,6% en donnée coeur), selon Jefferies. Au chapitre des statistiques les opérateurs doivent aussi prendre connaissance de la production industrielle française au titre du mois d'avril, peu avant l'ouverture, puis des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis. Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions ordinaires pour un montant maximum de 558,6 millions d'euros. Le groupe de matériaux pour semiconducteurs Soitec a dévoilé mercredi soir un résultat net de 72,7 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, en baisse de 34%, pour un chiffre d'affaires annuel de 583,8 millions, en repli de 2,3%. Alstom a indiqué que son consortium va livrer un projet ferroviaire interurbain de grande envergure au Mexique, contrat d'une valeur totale d'environ 1,3 milliard d'euros, dont près d'un milliard pour la part d'Alstom-Bombardier.

