Marché : dans l'expectative de la BCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (-0,3% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris), la prudence régnant avant la conclusion de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, en tout début d'après-midi. 'La BCE ne semble pas disposer d'une mesure 'magique' qui permettrait une diminution spectaculaire des écarts de rendements des obligations publiques des différents pays de la zone euro', prévient à ce sujet Aurel BGC. 'Dans ces conditions, il n'y a sans doute pas grand-chose de nouveau à attendre de cette réunion, si ce n'est la réaffirmation du volontarisme des banquiers centraux européens', poursuit le bureau d'études. En attendant ce rendez-vous, Eurostat a annoncé un recul de 3,8% du PIB de la zone euro au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire, le plus important depuis le début de la série en 1995. Toujours dans la zone euro, le taux de chômage s'est établi à 7,4% en mars, en hausse par rapport au taux de 7,3% de février, et le taux d'inflation annuel est estimé à 0,4% en avril, contre 0,7% le mois précédent. Sur le front des valeurs, les opérateurs sanctionnent les trimestriels de Shell (-5,4% à Amsterdam), BASF (-1,7% à Amsterdam), mais saluent ceux de Nokia (+3,5% à Helsinki) et de LafargeHolcim (+3,1% à Zurich).

