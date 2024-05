Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans l'expectative de la Banque d'Angleterre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort, -0,1% à Paris), dans l'expectative des annonces de la Banque d'Angleterre (BoE) en milieu de journée, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



'On s'attend à ce que les taux restent inchangés à 5,25%, où ils se trouvent depuis août', indique Deutsche Bank, pour qui l'attention se portera donc plutôt sur la répartition des votes, ainsi que les nouvelles prévisions et indications prospectives.



La banque allemande prévoit sept voix en faveur d'un statu quo sur les taux, contre deux pour une réduction, et s'attend à 'une nouvelle inclinaison accommodante de la forward guidance, ce qui ouvrirait la voie à une baisse des taux en juin'.



'Nous prévoyons des baisses des taux directeurs de 100 points de base au total cette année et une poursuite du cycle d'assouplissement jusqu'à fin 2025', pronostiquent pour leur part les stratèges de Lombard Odier.



Dans l'actualité des valeurs, Telefonica reste stable à Madrid après la publication d'un EBITDA en hausse de 1,9% pour des revenus en croissance de 0,9% au titre du premier trimestre 2024, des performances conformes à ses objectifs annuels.



Toujours à Madrid, BBVA perd 4% après avoir officiellement formulé son offre publique d'achat sur Banco Sabadell (+3%) en s'adressant directement aux actionnaires de son concurrent, qui l'a pourtant éconduit en début de semaine.





