Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans l'expectative de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Une certaine prudence prévaut au sein des Bourses européennes (-0,1% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,3% à Paris), à l'approche de la parution, en début d'après-midi, de la dernière estimation de l'inflation aux Etats-Unis.



'Après de très solides chiffres de l'emploi et des données préliminaires confirmant que la croissance est soutenue, la Fed a besoin d'un chiffre en baisse de l'inflation pour valider son scénario de désinflation', pointe Christopher Dembik, chez Pictet AM.



'Tout porte à croire que ce sera le cas. En revanche, la force de l'économie américaine conduit à repousser la perspective d'une première baisse des taux. Ce ne sera certainement pas en mars et ça semble être de moins en moins probable au mois de mai', prévient-il.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'un indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne en hausse pour le septième mois de suite en février, de 4,7 points à +19,9, son niveau le plus élevé depuis un an.



Autre donnée publiée ce mardi sur le vieux continent, le taux de chômage en France au sens du BIT s'est établi à 7,5% de la population active au dernier trimestre 2023, stable par rapport au troisième trimestre dont l'estimation a été rehaussée de 0,1 point.



Sur le front des publications du jour, TUI gagne 3% à Londres, le tour-opérateur ayant dévoilé au titre de son premier trimestre 2023-24 un EBIT sous-jacent légèrement positif, pour la première fois sur cette période de l'année.



thyssenkrupp nucera bondit de 6% à Francfort, après la publication par le spécialiste des équipements d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, de résultats de premier trimestre comptable meilleurs qu'attendu.



Enfin, Michelin s'adjuge 7% à Paris, au lendemain de la publication de résultats 2023 qui conduisent Oddo BHF à réviser en hausse ses estimations pour le pneumaticien et le conforte encore davantage dans son opinion positive du dossier.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.