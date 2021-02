Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative de l'inflation américaine Cercle Finance • 10/02/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,2% à Londres, mais -0,1% à Francfort et stabilité à Paris), dans l'expectative des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour janvier, attendus en début d'après-midi. 'Les craintes d'un retour de l'inflation sont visibles dans le comportement récent des marchés. Ce risque est jugé particulièrement important aux Etats-Unis et il s'expliquerait par une forte hausse des coûts de production des entreprises', indique Aurel BGC. Estimant donc que l'inflation 'redevient un indicateur important pour les marchés aujourd'hui et ces prochains mois, notamment si le plan Biden est voté', le bureau d'études prévient que les investisseurs devront en tenir compte dans leurs allocations d'actifs. De ce côté de l'Atlantique, on notera que l'inflation allemande a été confirmée à +1% en rythme annuel pour janvier, et que la production manufacturière française a reculé en décembre pour la première fois depuis avril 2020 (-1,7%). Sur le front des valeurs, ABN Amro lâche 3% à Amsterdam, après la présentation par l'établissement financier d'une perte de 45 millions d'euros au titre de 2020, à comparer à un profit de 2,05 milliards l'année précédente. Heineken recule de 2%, le brasseur néerlandais ayant vu son bénéfice presque réduit de moitié en 2020, avec des ventes décevantes en Europe qui ont été partiellement compensées par une performance meilleure que prévu en Amérique. A Paris, les opérateurs saluent les résultats des banques Société Générale (+3%) et surtout Natixis (+7%), mais délaissent les publications du fournisseur de gaz industriels Air Liquide (-1%) et plus encore de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft (-6%).

