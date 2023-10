Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: dans l'expectative de l'indice des prix PCE information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,2% à Londres, +0,5% à Francfort, -0,4% à Paris), alors que doit paraitre en début d'après-midi, en marge des revenus et dépenses des ménages américains, l'indice des prix PCE pour septembre.



Rappelant qu'il s'agit de l'indicateur des prix sur lequel s'appuie la Fed pour déterminer si l'inflation est à sa cible, Kiplink prévient qu'une 'nouvelle surprise à la hausse limiterait encore davantage l'appétit pour le risque'.



Un indice plus mauvais que prévu serait en effet de nature à conforter les 'faucons' au sein de la banque centrale américaine, alors que celle-ci doit rendre sa prochaine décision de politique monétaire le 1er novembre.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la croissance de l'économie espagnole a atteint 0,3% au troisième trimestre en rythme séquentiel, montrant qu'elle a plutôt bien résisté, jusqu'ici, à la brusque remontée des taux de la BCE.



La séance en Europe est aussi marquée par la poursuite de la saison des résultats, les opérateurs sanctionnant les publications du transporteur aérien IAG (-2% à Londres) et surtout du fabricant d'électroménager Electrolux (-11% à Stockholm).



Ils accueillent plus favorablement ceux d'Eni (+1% à Milan), la compagnie énergétique ayant relevé ses prévisions annuelles malgré une contraction de ses bénéfices trimestriels dans le sillage des prix du pétrole brut et du gaz.





