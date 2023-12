Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans l'expectative de l'indice des prix PCE information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes (+0,1% à Londres, stabilité à Paris et à Francfort) en cette dernière séance avant la trêve des confiseurs, séance qui sera marquée par une batterie de données macroéconomiques aux Etats-Unis.



Les opérateurs doivent en effet prendre connaissance, cet après-midi, des revenus et dépenses des ménages, des commandes de biens durables et des ventes de logements neufs pour novembre, ainsi que de l'indice 'UMich' de confiance du consommateur.



Surtout, ils seront attentifs à l'indice des prix 'PCE', une mesure dévoilée en même temps que les dépenses des ménages et habituellement surveillée de près par la Réserve fédérale dans l'optique de sa politique monétaire.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, le PIB du Royaume-Uni s'est finalement tassé de 0,1% au troisième trimestre 2023 en rythme séquentiel, selon la deuxième estimation de l'ONS qui avait fait part d'une stagnation en toute première lecture.



Dans l'actualité des valeurs, adidas dévisse de 6% à Francfort, au lendemain de la publication des résultats trimestriels de son pair américain Nike, publication accompagnée de l'annonce de mesures de restructurations.



A Paris, Nexity prend la tête du SBF120 en bondissant de près de 10%, salué pour l'entrée du groupe immobilier en négociations exclusives en vue de la cession de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint.





