Marché : dans l'expectative de l'emploi américain

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent dans l'ensemble en léger retrait (-0,1% à Londres et à Francfort, -0,5% à Paris), dans l'expectative du rapport mensuel du Département américain du Travail (DoL) qui doit paraitre en début d'après-midi. Les statistiques mensuelles du marché du travail américain pour juillet sont d'autant plus attendues que celles du mois précédent, supérieures aux attentes, avaient renforcé la perspective d'une hausse de taux de la Fed. L'emploi reste l'un des derniers grands piliers de l'économie américaine. Pour le mois écoulé, Jefferies anticipe par exemple l'annonce de 260.000 créations de postes non agricoles, ainsi qu'un repli de 0,1 point du taux de chômage à 3,5%. En attendant, sur le vieux continent, on peut noter qu'au mois de juin, la production industrielle a augmenté de 1,4% en France et progressé -contre toute attente- de 0,4% en Allemagne, par rapport au mois précédent. "L'industrie manufacturière traverse une passe difficile actuellement et les vents contraires continuent de s'intensifier", prévient toutefois Commerzbank, pointant les goulots d'étranglement au niveau des matières premières et de l'approvisionnement. Du côté des publications trimestrielles, les opérateurs sanctionnent lourdement WPP (-7%) mais saluent LSE Group (+2%) à Londres, tandis qu'ils boudent Allianz (-2%) et acclament Deutsche Post (+6%) à Francfort.

