Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: dans l'expectative de données aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes restent proches de leurs équilibres (+0,1% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort), dans l'expectative d'une batterie d'indicateurs économiques prévue cet après-midi aux Etats-Unis.



Alors qu'ils tablent sur le scénario idéal d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine, les opérateurs doivent prendre connaissance des prix à la production, des ventes de détail et de la production industrielle pour le mois de décembre.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 9,2% en décembre 2022, contre 10,1% en novembre, d'après Eurostat qui a confirmé ainsi son estimation rapide pour le dernier mois de l'année passée.



De même, l'indice des prix à la consommation du Royaume Uni a augmenté de 10,5% au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2022, un taux annuel là aussi en ralentissement par rapport à celui de 10,7% observé le mois précédent.



Sur le front des valeurs, les investisseurs accueillent favorablement les points d'activité du groupe de luxe Richemont (+2%) et du chocolatier Barry Callebaut (+1%) à Zurich, ce dernier ayant en outre affiché de nouvelles prévisions à moyen terme.



A Londres, les publications financières du groupe d'édition éducative Pearson (+1%) et de la maison de luxe Burberry (+1%) sont elles aussi vues plutôt d'un bon oeil, de même que celle de la compagnie pétro-gazière Repsol (+2%) à Madrid.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.