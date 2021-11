Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : dans l'expectative de données américaines information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent autour de leurs équilibres (-0,1% à Londres, stabilité à Francfort, +0,2% à Paris), dans l'attente d'une nouvelle salve de statistiques américaines dans le courant de l'après-midi. 'Le contexte est marqué par les inquiétudes des investisseurs quant à l'accélération de l'inflation ainsi que leurs préoccupations devant le regain de l'épidémie de Covid en Europe', note Kiplink, pointant aussi 'la nature fragmentée de certaines variations'. Selon la société de gestion, on semble déceler chez les investisseurs une certaine inquiétude quant à savoir combien de temps les entreprises seront capables d'absorber certaines des hausses de prix perceptibles dans les chaînes d'approvisionnements. Aucune donnée n'était attendue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis les indicateurs avancés du Conference Board. Sur le front des valeurs, ThyssenKrupp grimpe de 5% à Francfort après la publication des résultats annuels 2020-21 du groupe industriel, d'où ressort un EBIT ajusté atteignant le haut de sa fourchette-cible qui avait été relevée en mai dernier. Royal Mail s'adjuge près de 3% à Londres, suite à l'annonce par l'opérateur postal de résultats semestriels en forte hausse, ainsi que d'une redistribution aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et d'un dividende extraordinaire. Daimler gagne plus de 1% à Francfort, alors que Berenberg initie un suivi du constructeur automobile avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 115 euros, soulignant les perspectives prometteuses de son projet de scission.

